Le premier quart-temps voit les deux équipes être très maladroites à 3-pts. D'un côté, ce sont Klay Thompson et Jonathan Kuminga qui alimentent la marque des Warriors, de l'autre, à Los Angeles, c'est Kawhi Leonard (21 points). La défense de Golden State ne parvient pas à limiter l'accès à son panier et les Clippers en profitent beaucoup (26-27).

La maladresse des champions en titre à 3-pts devient encore plus frappante en deuxième quart-temps : 0/11 au shoot à 3-pts ! Forcément, les Californiens peuvent faire l'écart, avec notamment un 14-4. Paul George et Leonard enchaînent sept points de suite et les hommes de Tyronn Lue rejoignent les vestiaires avec onze points d'avance (45-56).

Après la pause, la défense de Golden State monte d'un cran. Les Clippers commencent à perdre des ballons et à accumuler les tentatives ratées derrière l'arc. C'est alors que Jordan Poole entre en scène. Avec onze unités, le meneur de jeu lance un 21-5 qui sonne comme un K.O. Kawhi Leonard parvient à répondre, mais Poole (22 points en troisième quart-temps, 34 au total) et les Warriors emportent tout sur leur passage dans ce troisième acte (87-72).

Déjà en difficulté en première période, Nicolas Batum (5 points) et compagnie ne trouvent plus la cible derrière l'arc et n'inscrivent que 35 petits points en seconde période. Symbole de ce match : Paul George, auteur de 11 points avec un affreux 3/15 au tir. Les Warriors peuvent donc filer vers une victoire 115-91. Les champions en titre enregistrent ainsi une quatrième victoire d'affilée quand les Clippers déçoivent encore une fois, avec un quatrième revers de rang.