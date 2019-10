Pour la première fois depuis avril 2016, les Suns, qui avaient accroché les Nuggets la veille, ont réussi à battre les Clippers samedi soir, mettant fin à une série de douze défaites de rang face à un adversaire qui s’est considérablement renforcé cet été. Et qui avait impressionné lors de ses deux premières sorties, face aux Lakers puis aux Warriors.

Mais les Californiens sont donc tombés dans l’Arizona (130-122), malgré le double-double de Kawhi Leonard (27 points, 10 passes et 8 rebonds) et les apports de Montrezl Harrell (28 points et 7 rebonds) et Lou Williams (23 points) en sortie de banc. Leader de cette jeune équipe de Phoenix, Devin Booker (30 points, 8 passes et 6 rebonds), qui a réussi à faire dégoupiller Patrick Beverley, termine meilleur marqueur du match, avec 16 points inscrits dans le dernier quart.

L'hommage de Doc Rivers

"On aurait pu gagner ce match, mais on ne le méritait pas. Ils ont joué tellement mieux que nous ce soir. Ils étaient beaucoup plus impliqués, et meilleurs dans tous les aspects du jeu. Monty (Williams) a fait un super boulot", reconnaissait ensuite Doc Rivers, le coach des Clippers, impressionné par cette jeune équipe et son nouveau coach, qui forme un duo prometteur avec le General Manager James Jones.

Longtemps moquée, la franchise de Phoenix ne fait aujourd’hui plus rire personne. Mais la saison est encore longue, et la qualification pour les play-offs, auxquels elle n’a plus participé depuis 2010, plus qu’hypothétique dans une Conférence Ouest particulièrement relevée. Reste que les premiers signaux sont positifs, comme le fait de faire tomber un prétendant au titre sans Deandre Ayton (suspendu) ni Ricky Rubio (genou). Samedi, Dario Saric (15 points et 10 rebonds) s’est offert un double-double, alors que Kelly Oubre a ajouté 20 points et 5 rebonds. Et Aron Baynes (14 points et 8 rebonds) et Frank Kaminsky (18 points, 8 rebonds et 6 passes) n’ont pas ménagé leurs efforts dans la raquette. Prometteur…