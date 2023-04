Les Lakers allaient-ils avoir les jambes pour ce gros match après avoir bataillé jusqu'en prolongation la veille contre le Jazz ? C'était une question centrale de ce derby et les premières minutes ont rapidement donné une réponse : ce sera non. Russell Westbrook et sa bande ont frappé fort d'entrée. Le meneur de jeu marque à 3-pts, Eric Gordon aussi et les Clippers sont devant à l'issue du premier quart-temps (37-31).

D'Angelo Russell répond avec quelques tirs primés, mais il est trop seul en attaque. Les troupes de Darvin Ham défendent mal face à Kawhi Leonard (25 points) et sa bande, manquent d'énergie et attaquent sans précision avec du déchet. Bref, rien ne va et elles comptent jusqu'à 24 points de retard. L'écart à la mi-temps est donc totalement logiquement (71-52).

LeBron James (33 points) et Anthony Davis (17 unités), qui avaient beaucoup joué la veille, se réveillent après la pause. Les Lakers passent alors un 19-3 et reviennent ainsi à huit points. Les deux stars inscrivent ensemble 25 des 30 points de leur équipe en troisième quart-temps. Mais cet effort n'est pas suffisant. Norman Powell (27 points) fait de gros dégâts avec son agressivité, donc lui et ses coéquipiers conservent leur avance (93-82).

Les hommes de Tyronn Lue ne laissent aucun espoir aux Lakers avec un 6-0 pour entamer le dernier acte. Les Lakers n'ont pas les jambes pour lutter ni revenir et s'inclinent naturellement 125-118, dans une partie maîtrisée du début à la fin par les Clippers. Ces derniers ont fait le plus dur, ou presque, en reprenant un match d'avance sur leur voisin pour la sixième place et une qualification directe pour les playoffs.