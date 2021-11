Ce n’était décidément pas un bon jour pour les franchises de Los Angeles. Comme les Lakers, les Clippers se sont eux aussi inclinés vendredi, sur un terrain pourtant moins hostile que Boston, celui de New Orleans. Les Pelicans ont en effet décroché leur troisième victoire de la saison, sur le score de 94-81. Paul George (19pts) et ses coéquipiers menaient pourtant de vingt points en début de deuxième quart-temps après un départ canon, mais les Clippers se sont complètement écroulés, ne marquant que 26 points en deuxième mi-temps ! New Orleans est passé devant à un quart d’heure de la fin et n’a plus lâché, dans le sillage de leurs trois joueurs en double-double : Jonas Valanciunas (26pts, 13rbds), Josh Hart (19pts, 10rbds) et Brandon Ingram (17pts, 12rbds). Les Clippers finissent le match avec 38% de réussite aux tirs dont 24% à trois points, à l’image d’un Paul George à 3 sur 14 longue distance… A corriger avant de recevoir Dallas dimanche.