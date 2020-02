Le choc de la nuit pour les Clippers ! Les Californiens recevaient Miami ce mercredi au Staples Center dans un match de haut de tableau, et ce sont eux qui l’ont emporté, sur le score de 128-111. Le Heat a pourtant mené jusqu’au début du troisième quart-temps (55-58, mt), mais jamais de plus de douze points. Mais les Clippers ont appuyé sur l’accélérateur après la pause, signant un 37-22 dans le troisième quart, avant de gérer en fin de match. Ils ont même établi un nouveau record de franchise, avec 24 paniers à 3 points inscrits (sur 54 tentés). Personne n’a cartonné du côté des Clippers lors de cette victoire collective, mais huit joueurs finissent à plus de 10 points, la palme revenant à Paul George (23pts, 5rbds, 10pds) et Landry Shamet (23pts, 6pds). En face, Jimmy Butler, touché à l’épaule, n’a pu jouer que 26 minutes (11pts, 5rbds, 7pds) et c’est Derrick Jones qui en profite pour terminer meilleur marqueur (25pts,9 rbds).