Le suspense est relancé dans la finale de la Conférence Ouest. Menés 2-0 après les deux premiers matchs de la série, sur le parquet de Phoenix, les Clippers ont réduit l'écart et sont revenus à une longueurs des Suns après leur succès de jeudi soir (106-92) au Staples Center lors du premier match de cette finale à l'Ouest à Los Angeles. Après une première mi-temps de nouveau compliquée face à DeAndre Ayton (18 points, 9 rebonds) et ses coéquipiers, qui avaient regagné les vestiaires avec deux points d'avance (48-46), les partenaires de Kawhi Leonard, grand absent de cette finale, ont sonné la révolte dès la reprise, portés par un Paul George, ressorti de sa boîte pour le plus grand malheur des Suns, sonnés sur un terrible 21-3.

Passé tout près du triple-double (27 points, 15 rebonds, 8 passes), le leader en chef de ces Clippers toujours privés de Leonard a pris les choses en main dans ce troisième quart-temps survolé par les Californiens (34-21) et un Reggie Jackson lui aussi bien décidé à ne pas laisser Devin Booker (15 points) et les siens remporter une troisième victoire de rang dans la série. Mission accomplie pour la franchise chère à Nicolas Batum (4 points, 3 passes), avec en point d'orgue ce buzzer beater du milieu du terrain signé George, non content de claquer le dunk de la soirée, qui en dit long sur la détermination du 4eme de la saison régulière à ne pas laisser passer l'occasion de se hisser pour la première fois de son histoire en finales.