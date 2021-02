Battus de peu sur le parquet des Brooklyn Nets en début de semaine, la réaction des Los Angeles Clippers était attendu. Pour le dernier de leurs six matchs à l’extérieur consécutif, les joueurs de Tyronn Lue n’ont pas déçu. Sur le parquet de Cleveland Cavaliers, les coéquipiers d’un Nicolas Batum présent mais tout de même discret (7 points) n’ont connu que deux moments de turbulences. Tout d’abord à l’entame du match quand les Cavaliers ont poussé d’entrée puis, après avoir compté jusqu’à treize points d’avance dans le premier quart-temps, les Clippers ont laissé les coéquipiers de Collin Sexton (27 points) et Darius Garland (23 points) totalement revenir dans le match et même passer devant en fin de deuxième quart-temps.

Toutefois, après la mi-temps, la donne a changé du tout au tout avec les Californiens qui ont redémarré avec un 9-0 pour reprendre la main et s’installer définitivement aux commandes de la rencontre. Le duo composé par Paul George (36 points) et Kawhi Leonard (24 points) a alors fait merveille pour permettre aux Clippers de s’envoler au tableau d’affichage dans une fin de match à sens unique. A l’arrivée, les joueurs de Los Angeles renouent avec la victoire de 22 points (99-121) et ne se laissent pas décrocher par Utah et les Lakers au sommet de la Conférence Ouest. Pour Cleveland, c’est un retour en arrière après la courte embellie vue face aux Minnesota Timberwolves.