Plusieurs formations affichent une belle forme actuellement en NBA. Parmi celles-ci, les Clippers. A côté des voisins des Lakers, qui patinent (5 défaites en 11 sorties), l’autre équipe de Los Angeles a enchainé une 5eme victoire consécutive. Après Oklahoma (99-94), Minnesota (126-115 et 104-84) et Charlotte (120-106), les Californiens ont pris le meilleur sur Portland (117-109).

22 points, une première depuis le 10 mars 2018

Pour cela, ils ont pu compter sur un excellent Nicolas Batum qui a fait très mal aux TrailBlazers, notamment sur la fin.Avec Charlotte, il en avait alors passé 29. C’était donc il y a plus de trois ans et demi !





En l’absence de Kawhi Leonard, Nicolas Batum a pris ses responsabilités et les a assumées pleinement face à son ancienne maison. En moins d’une semaine, il vient de signer une deuxième rencontre à au moins 20 points après les 20 pions contre Minnesota, et cela fait 5 matchs de rang à plus de 12 points. Le Français a notamment encore assuré à 3 points avec un 6 sur 8 comme face aux Timberwolves.

Deux tirs à 3 points fatals dans le final

Nic Batum goes 5-6 from deep in the 2nd half to power the @LAClippers to their 5th straight W.

Paul George: 24 PTS, 9 REB, 7 AST

Reggie Jackson: 23 PTS, 6 AST pic.twitter.com/Fpurq3fk52



— NBA (@NBA) November 10, 2021

Batum a anéanti une équipe de Portland accrocheuse avec deux tirs primés dans le final. Avec Paul George à la passe à chaque fois.Le Français de 32 ans a planté son cinquième panier à 3 points pour donner 8 longueurs d’avance (108-100) puis il en a claqué un autre deux minutes plus tard (114-102).En plus de son adresse sur les paniers, Batum, bien aidé par Paul George (24 points, 7 passes, 9 rebonds) et Reggie Jackson (23 points, 6 passes, 2 rebonds), a pris 6 rebonds au sein d’une formation où il se sent très bien.Il joue autant que l’an passé (27 minutes), mais il marque davantage (quasiment 5 points de plus avec 12,1) et affiche d’excellents pourcentages : 53% aux tirs et 46% à 3 points (plus de 6 rebonds également). Très bon à savoir avant de défier le Heat de Miami, l’une des trois meilleures équipes à l’Est (7 succès, 3 revers).