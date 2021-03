Après avoir tradé ses meilleurs joueurs (Vucevic, Fournier, Gordon) jeudi dernier, on ne donnait pas cher des chances d'Orlando sur le parquet des Clippers, certes privés de Paul George, Serge Ibaka ou encore de la recrue Rajon Rondo. Et pourtant, c'est bien le Magic qui est allé s'imposer en Californie, sur le score de 103-96, après un petit hold-up. Les Clippers ont en effet mené durant l'immense majorité du match, comptant jusqu'à seize points d'avance au début du troisième quart. Mais ils ne se sont pas mis à l'abri, comme cela leur est déjà arrivé souvent cette saison, et Orlando est revenu petit à petit. A l'entrée du dernier quart, le Magic était revenu à 75-70, et il a finalement égalisé à 1'46 de la fin (93-93) pendant un 11-0 qui l'a conduit à mener 97-93 à 54 secondes du buzzer. Terence Mann, à trois points, a remis les Clippers à -1, mais Michael Carter-Williams, grâce à deux lancers-francs (99-96) et un dunk (101-96) a scellé la victoire du Magic (Terence Ross a marqué deux lancers-francs également dans la dernière seconde) pendant que Kawhi Leonard et Reggie Jackson manquaient les tirs à 3 points qui auraient pu redonner espoir aux Clippers. Chuma Okeke finit avec 18 points pour Orlando et Leonard avec 28 pour Los Angeles.