Les Warriors ont inauguré leur nouvelle salle, le Chase Center, situé à San Francisco, par une sévère défaite face aux Clippers jeudi soir (122-141).

Le duo Stephen Curry (23 points, 4 passes et 4 rebonds)-D’Angelo Russell (20 points et 8 passes) s'est retrouvé bien seul pour une équipe de Golden State rapidement dépassée.

Kawhi Leonard n’a joué que 21 minutes, inscrivant 21 points et délivrant 9 passes, côté Los Angeles, et Doc Rivers a pu ouvrir son banc. Lou Williams (22 points et 8 passes) termine meilleur marqueur des Clippers, vainqueurs de leur deuxième match après leur victoire dans le derby de L.A. en ouverture de la saison.