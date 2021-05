Après trois défaites consécutives, chez les Pelicans, les Suns et face aux Nuggets, les Clippers ont enfin renoué avec le succès mardi soir, en remportant une difficile victoire face aux Raptors (105-100). Fred VanVleet (27 points et 13 passes) et Pascal Siakam (24 points et 7 rebonds) pensaient pouvoir offrir une précieuse victoire à leur équipe, à la lutte pour une dixième place synonyme de qualification pour le play-in, mais les Californiens ont serré le jeu dans le money-time, enchaînant les stops et les tirs à 3 points, à l’image de Paul George (22 points et 9 rebonds) et Reggie Jackson (18 points), auteur du tir vainqueur à un peu plus d’une minute du buzzer.

Seulement 6 tirs pour Leonard



Marcus Morris a pour sa part ajouté 22 points, alors que Kawhi Leonard, pour son deuxième match de reprise après avoir été sur le flanc en raison d’un pied droit douloureux, n’a pris que 6 tirs, et terminé avec 13 points. Le MVP des Finales 2019 va devoir monter en puissance pour ce sprint final, car le classement est encore loin d’être figé. Avant de finir la saison face à des franchises déjà éliminées (les Rockets et le Thunder), les Californiens vont affronter des Knicks en forme, des Hornets surprenants et retrouver Toronto, mais aussi croiser la route, dès jeudi, de leurs voisins des Lakers lors d’un derby que l’on pourrait revoir au premier tour des play-offs.

George : "On s'occupe de nous"



Car les Clippers (44 victoires-22 défaites) ont chipé la troisième place de la conférence Ouest aux Nuggets (43-22), et sont donc censés affronter les champions en titre, qui pointent aujourd’hui au sixième rang avec un bilan de 37 succès pour 28 revers. "Il y a beaucoup de choses qui se passent, a évacué George, interrogé sur ce possible affrontement face aux Lakers dès le premier tour. Il reste quoi, six matchs à jouer ? On essaie surtout de gagner encore des places, quoi que fassent les Lakers. On s’occupe de nous." Mais il faudrait réussir un carton plein pour aller chercher les Suns et le Jazz (47-18), et espérer des faux pas des deux leaders pour finir au-dessus de la troisième place lors de cette fin de saison à suspense.