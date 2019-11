Malgré un départ catastrophique (32-23 dans le premier quart-temps) sur le parquet de Golden State, vendredi, Boston a poursuivi son incroyable série de succès, en y ajoutant une dixième victoire consécutive, sur le parquet des pauvres Warriors (105-100). En dépit de cette entame complètement manqué, les Celtics ont su en effet relever la tête pour finalement venir à bout à leur tour des doubles champions 2017 et 2018, décidément bien malheureux depuis qu'ils doivent se passer de leurs deux gâchettes, les « Splash Brothers » Stephen Curry et Klay Thompson. Surtout que, vendredi, le toujours dernier à l'Ouest n'a pu pratiquement compter que sur le remplaçant Alec Burks (20 points) pour tenter de résister au leader à l'Est, avec toujours une seule défaite (lors du premier match) à son compteur (10-1). En revanche, les C's, eux, ont pu s'appuyer sur leurs habituelles locomotives Jayson Tatum (24 points), Kemba Walker (20) et Jaylen Brown (22), sachant que Marcus Smart, bouillant à longue distance (5 sur 9), n'a pas démérité lui non plus.

Kemba Walker (20p/5r/5a) walks off with 105-100 @celtics W for 10 straight! pic.twitter.com/t22mgu1yHl — NBA (@NBA) November 16, 2019