Invaincus depuis leur défaite à Philadelphie en ouverture de la saison, les Celtics ont enchaîné une septième victoire de rang samedi sur le parquet des Spurs (115-135).

Emmenés par Jaylen Brown (30 points, 7 rebonds) et Kemba Walker (26 points, 8 passes), Vincent Poirier, qui n’a joué que 2 minutes, et ses coéquipiers ont toutefois perdu Gordon Hayward, victime d’une fracture de la main gauche et qui en saura plus sur l’étendue de sa blessure lundi.

Chez les Spurs (4 victoires et 2 défaites), DeMar DeRozan (22 points) et Patty Mills (20 points) ont surnagé.