Robert Williams III, Al Horford et surtout Jayson Tatum n'étaient pas en tenue du côté de Boston. Les Celtics étaient donc une cible facile pour les Cavaliers. Pourtant, le début de match a prouvé que les finalistes 2022 avaient de la ressource, surtout quand on les laisse jouer. Car Cleveland n'a pas voulu défendre et a accumulé les ballons perdus, par conséquent, à l'issue du premier quart-temps, Boston est devant (26-33).

En deuxième quart-temps, Donovan Mitchell tente de réveiller les siens avec 10 points, mais les Cavaliers, qui gâchent beaucoup de possessions, peinent toujours à monter d'un cran défensivement. Grant Williams colle quatre paniers primés et les Celtics sont encore devant à la pause (56-68). En troisième quart-temps, l'adresse à 3-pts chute totalement, mais là encore, les Cavaliers n'en profitent pas pour passer devant (78-92).

Ce n'est qu'en dernier acte que les hommes de J.B. Bickerstaff commencent vraiment à jouer à leur niveau. Ils étouffent les Celtics à seulement 17 points et reviennent à égalité dans les dernières secondes. LaMar Stevens, avec ses cinq rebonds offensifs dans ce quart-temps, est le symbole de ce réveil. Grant Williams se présente sur la ligne des lancers-francs à moins d'une seconde de la fin. Au moins un tir réussi et c'est la victoire pour Boston. Sauf que l'intérieur manque les deux et on file en prolongation (109 partout).

L'occasion est trop belle pour les Cavaliers. Boston passe à côté de sa prolongation, avec seulement Jaylen Brown qui existe offensivement en marquant cinq unités. Les Cavaliers, malgré un match peu abouti, s'imposent 118-114 avec 40 points de Donovan Mitchell. En face, les Celtics ont été vaillants, Brown a tout tenté avec 32 points, 13 rebonds et 9 passes, mais c'est une troisième défaite de suite pour eux. Deuxième succès d'affilée pour Cleveland.