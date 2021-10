Les fans de Chicago ont quant à eux pu découvrir au United Center leur nouvelle équipe, sans doute la plus belle sur le papier qu'ils ait eue depuis plusieurs années, avec notamment DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Zach LaVine, Lonzo Ball et Alex Caruso. Et ces Bulls version 2021-22 se sont largement imposés 131-95 contre Cleveland dans un match dominé de bout de bout où ils ont même mené de 48 points dans le dernier quart. Zach LaVine, l'un des rares joueurs qui étaient déjà là la saison passée, a porté son équipe, avec 25 points en 24 minutes (9/14 aux tirs dont 4/6 à 3pts), alors que DeRozan finit avec 13 points, Vucevic avec 10, Ball avec 8 et Caruso en double-double (10pts, 10pds). En face, Ricky Rubio a marqué 10 points, pris 5 rebonds et délivré 6 passes pour ses débuts avec les Cavs.