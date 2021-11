Kevin Durant n’a rien pu faire. Alors que « KD » a compilé 38 points, 10 rebonds et 4 passes, les Nets ont vu leur série de cinq victoires de rang s’arrêter net à l’United Center lundi soir, face à des Bulls qui ont fini très fort pour s’imposer 118-95. Après un début de saison canon, les hommes de Billy Donovan avaient marqué le pas, encaissant deux revers consécutifs face aux Sixers, deux matchs marqués par des entames très compliquées.



Emmenés par DeMar DeRozan (28 points, 4 rebonds et 3 passes) et Zach LaVine (24 points, 5 rebonds et 5 passes), ils ont cette fois démarré pied au plancher. Sauf que les Nets, avec deux seuls autres joueurs à plus de 10 points, LaMarcus Aldridge (19 points et 7 rebonds), et James Harden (14 points, 8 rebonds et 5 passes), ont répondu dans le deuxième quart, pour prendre les devants à la pause (57-51). Mais Chicago, qui a aussi pu compter sur Nikola Vucevic (11 points, 13 rebonds et 5 passes), a de la ressource, et l’a encore prouvé au retour des vestiaires.

Durant : "Ils ont joué avec beaucoup d’intensité"



"Ils ont mis leurs tirs, a ensuite constaté Durant. Ils se sont montrés agressifs dans tout ce qu’ils ont fait. Ils ont des shooteurs de haut niveau dans cette équipe, et ils ont mis des paniers difficiles toute la soirée. Il faut leur donner du crédit, ils ont joué avec beaucoup d’intensité." Une intensité symbolisée par Alex Caruso, troisième meilleur intercepteur de la NBA et que les Lakers n’ont pas gardé à l’intersaison, assez inexplicablement.

C’est lui qui a donné pour la première fois 10 longueurs d’avance aux siens sur un 3 points à moins de huit minutes du buzzer. Lui et ses coéquipiers n’ont pas lâché, remportant finalement cet ultime quart 42-17. "On s’est amélioré après la mi-temps. Et tout le monde a fait l’effort défensivement", soulignait ensuite Donovan, à la tête d’une des équipes surprises de ce début de saison.