15 égalités, 18 changements de leader, pas plus de huit points d'écart : à la vue de ces statistiques, dire que le duel entre Milwaukee et New Orleans était équilibré est une évidence (129-125). Dans un match aussi indécis, chaque détail à son importance. Ce jeudi, contrairement au premier match entre ces deux équipes, ils ont tous fait pencher la balance en faveur des Bucks. Tous les joueurs du cinq majeur ont atteint les 12 points dont Giannis Antetokounmpo (38 points, 10 rebonds) et Donte DiVincenzo qui a battu son record de points en carrière grâce à son adresse à 3 points (24 points à 4/7 à 3 points). Mais à l'image de toute son équipe, c'est l'impact défensif que l'arrière a su mettre dans les moments importants qui a fait la différence. « Il est fort ! S'il n'avait pas joué de cette manière, on n'aurait pas gagné ce match. Il a fait les efforts supplémentaires qu'il fallait» a avoué Khris Middleton.

DiVincenzo s'est sacrifié pour éviter une prolongation

Pour permettre aux Bucks de l'emporter, le joueur de 24 ans a pris sept rebonds mais surtout provoqué un passage en force de Brandon Ingram quand les Pelicans avaient l'occasion d'égaliser à deux secondes du buzzer. « C'était une intervention à l'instinct pour les stopper. En réalité, j'étais en retard et j'étais dans la peinture pour chercher le joueur que je devais garder » a expliqué le héros du soir. Cette action symbolise les sacrifices défensifs réalisés par les hommes de Mike Budenholzer. Ils ont fait les stops défensifs qu'il fallait et ils ont capitalisé dessus avec notamment 21 points en contre-attaque. « C'était bien de marquer ces points en transition. Ces actions ont été décisives» a apprécié le coach de la franchise basée dans le Wisconsin. Parmi les interventions qui ont changé le cours du match, il y a aussi eu un énorme contre de Brook Lopez sur Zion Williamson dans l'avant-dernière minute.

Zion Williamson a été éteint en deuxième mi-temps

Limiter le néo All-Star à dix unités en seconde période alors qu'il était parti pour battre son record de points en carrière (24 unités à la mi-temps) a été une des clés du match. « Il faut de l'aide défensive dans la raquette pour le stopper. Il faut augmenter l'intensité pour que l'accès au panier devienne compliqué pour lui » a expliqué Mike Budenholzer. En y arrivant, les Bucks ont réussi à gagner un match important. Cette quatrième victoire consécutive fait du bien aux coéquipiers de Giannis Antetokounmpo. Sur le court terme mais aussi dans la quête du titre à en croire ses propos. « On construit nos habitudes pour le moment où l'enjeu sera important » a expliqué le MVP en titre. « On a une nouvelle équipe. On savait jouer ensemble mais pas encore comment gagner ensemble. On est en train d'y arriver » a acquiescé Donte DiVincenzo. Ce succès a été étriqué, mais il pourrait bien tout changer.