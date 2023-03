Les deux équipes avaient joué la veille de ce match. Les Suns avaient perdu contre les Warriors tandis que les Bucks avaient gagné, comme des patrons, dans un gros match à Sacramento. Giannis Antetokounmpo, même sans Khris Middleton, a confirmé la bonne forme de Milwaukee dès le premier quart-temps à Phoenix, avec déjà onze points et cinq rebonds (25-29). Le Grec (36 points, 11 rebonds et 8 passes) ne ralentit pas en deuxième quart-temps, face à une équipe peu dangereuse à 3-pts et assez maladroite globalement. Ses pénétrations font mal et libèrent des espaces pour ses coéquipiers. Les Bucks auront jusqu'à 16 unités d'avance en première période, et à la pause, Phoenix est dans les cordes (48-57).

Après la mi-temps, Devin Booker (30 unités) réveille les siens. L'arrière inscrit 17 points en troisième quart-temps. Les Suns sont mieux (84-85) et avec deux paniers primés de Cameron Payne, ils passent même devant en début de dernier acte. Pendant quelques minutes, le duel s'équilibre, mais les Bucks finissent par avoir le dernier mot, avec les tirs à 3-pts de Jevon Carter, Pat Connaughton ou encore Joe Ingles. Les Suns encaissent un 24-9 en neuf minutes, pour terminer cette rencontre.

Leaders de la ligue, les Bucks s'imposent donc 104-116 dans l'Arizona et décrochent ainsi leur 50e victoire de la saison. Ils sont la première équipe à atteindre cette barre cette année et ils valident en même temps leur ticket pour les playoffs. Les champions 2021 restent sur 21 victoires en 23 matches. Pour Chris Paul et les Suns, qui attendent toujours le retour de Kevin Durant, c'est une troisième défaite de suite et leur place en playoffs n'est pas encore assurée.