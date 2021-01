La confrontation était très attendue. L’une des affiches de la nuit en NBA mettait aux prises les Milwaukee Bucks aux Dallas Mavericks. Deux franchises en forme. Trois succès d’affilée pour l’équipe du Wisconsin dont six en sept sorties, quatre victoires consécutives pour les Mavs. Le duel promettait, d’autant qu’il allait opposer le MVP des deux dernières saisons à un élément qui ambitionne de lui succéder. Giannis Antetokounmpo face à Luka Doncic : humm, voilà de quoi déguster du pop-corn pendant plusieurs heures.



Le duel des deux géants (2,11m contre 2,01m) a bien en lieu. Sans atteindre non plus des sommets mémorables, on a flirté avec la trentaine de points chacun et la rencontre a donné lieu à un mano à mano serré. Dallas a finalement eu le dernier mot sur le fil en l’emportant par trois petits points de mieux (112-109).





Antetokounmpo a donné le ton en frappant le premier. Agressif d’entrée, l’ailier a scoré, Cauley-Stein ne pouvant pas le tenir sur le drive. Doncic a ensuite répondu grâce à son premier pas puis s’est frustré quelque peu. Le Slovène a échangé avec le corps arbitral, mais a néanmoins porté des Mavericks en souffrance. L’équipe texane galère en défense et, évidemment, Giannis en profite. Il se balade face à Cauley-Stein, Milwaukee domine (41-29).

Antetokounmpo galère aux lancers-francs, Doncic râle après les arbitres



Rick Carlisle reprend ses ouailles de volée et fait tourner. Doncic sort mais revient en force. Le joueur de 21 ans permet aux Mavs de revenir à moins 2 (49-47). Mais les Bucks repartent de l’avant avec Holiday et Middleton qui carburent à 3 points. Dallas s’accroche mais peine aux rebonds défensifs. Doncic rouspète et les arbitres en prennent pour leur grade…

Khris Middleton: 25 PTS, 8 REB, 6 AST, 4 3PM

Luka Doncic: 28 PTS, 9 REB, 13 AST



Giannis (31 PTS, 9 REB) powers the @Bucks to their 4th-straight win.

Khris Middleton: 25 PTS, 8 REB, 6 AST, 4 3PM

Luka Doncic: 28 PTS, 9 REB, 13 AST





Milwaukee reste néanmoins devant et le serait même plus nettement si Antetokounmpo se montrait meilleur aux lancers-francs. Le Grec domine et obtient des fautes, mais sa faiblesse aux lancers le rattrape. Le bras tremble… Les Mavericks restent au contact (84-81) à douze minutes de la fin. Comme on pouvait s’y attendre, le match va se jouer dans le dernier quart-temps.



Antetokounmpo se remet à carburer dans la raquette, personne ne peut le juguler. Doncic observe tout ça depuis le banc et revient pour la gagne. Un tir primé du Slovène et les Mavs reviennent à une longueur (100-99) et passent même devant à deux minutes du buzzer (105-103). Middleton fait alors très mal aux Texans avec deux gros tirs (109-105). Malgré les nouveaux échecs de Giannis sur la ligne et deux derniers paniers de Doncic, Dallas ne reviendra plus. Le Grec (31 points à 14/21, 9 rebonds, 1 passe et un vilain 12/25 aux lancers) a gagné le duel face à Doncic (28 points à 12/24, 13 passes, 9 rebonds) qui n’a pas apprécié dans les dernières secondes la décision de son coach de laisser l’équipe jouer la possession au lieu d’utiliser le dernier temps-mort pour installer un dernier tir.