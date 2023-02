Dans la dernière journée du marché des transferts, les Lakers ont été particulièrement actifs. Résultat : des joueurs sont partis et les recrues n'étaient pas encore disponibles pour la réception des Bucks ce jeudi soir. Sans oublier que LeBron James, après avoir battu le record du nombre de points dans l'histoire de la NBA, était laissé au repos pour soigner une douleur à la cheville gauche. Pas l'idéal pour affronter Giannis Antetokounmpo et une équipe de Milwaukee très en forme depuis quelques jours.

Pourtant, malgré ce groupe diminué, Los Angeles entame plutôt bien la partie. Les paniers d'Austin Reaves font du bien et les Bucks sont maladroits de loin dans cette première mi-temps. Les Lakers mènent donc à l'issue du premier quart-temps (31-26) puis encore à la pause (58-50). C'est ensuite que les choses deviennent plus compliquées pour les Californiens.

Au retour des vestiaires, Giannis Antetokounmpo, déjà intéressant près du cercle en première période, monte en pression et frappe à mi-distance et à 3-pts. Jrue Holiday (18 points) le seconde bien et les Bucks reviennent dans la partie. Khris Middleton (22 points) vient apporter ses points et avec 38 unités marquées en douze minutes, Milwaukee prend le contrôle de la partie en fin de troisième quart-temps (81-88).

Dennis Schroder (25 points) a tout donné mais face à un Giannis Antetokounmpo dominant, auteur de 23 de ses 38 points (plus 10 rebonds et 6 passes) en seconde période, les troupes de Darvin Ham sont obligées de céder à une équipe plus solide, surtout après la pause. Victoire de Milwaukee donc sur le parquet des Lakers, 106-115. C'est le neuvième succès d'affilée pour les champions 2021, qui se rapprochent de Boston au sommet de la conférence Est, quand les Californiens affichent désormais trois revers de suite.