La meilleure équipe de la Ligue durant la saison régulière continue d’impressionner. Après avoir corrigé les Pistons 4-0 lors du premier tour, les Bucks ont en effet donné la leçon aux Celtics 4 victoires à 1 en demi-finale de Conférence. Surpris lors de la manche inaugurale, Milwaukee a depuis enchaîné quatre victoires de rang, dont une dernière tournant à la correction pour les Celtics.

Après un premier quart somme toute équilibré (22-19), les hommes de Mike Budenholzer ont en effet déroulé pour finalement l’emporter 116-91. Un succès marqué du sceau du collectif puisque pas moins de sept joueurs ont émargé à plus de 10 points. Meilleur marqueur de la rencontre, Giannis Antetokounmpo n’a pas eu besoin d’affoler les compteurs, se contentant de 20 points à 8 sur 14 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes. Dans son sillage, tandis que Nikola Mirotic signait un double-double avec 10 points et 11 rebonds, Khris Middleton et Eric Bledsoe tenaient leur rang avec respectivement 19 et 18 points.

Côté Celtics, Kyrie Irving a donné le ton. Alors que Boston a terminé à 31% d’adresse collective, ou plutôt maladresse, le meneur all-star est complètement passé au travers, rendant 15 points à 6 sur 21 aux tirs. Et à ses côtés, Jayson Tatum (14 points à 3 sur 10) et Al Horford (9 points à 4 sur 13) n’ont pas été plus inspirés.

Qualifié pour sa première finale de Conférence depuis 2001, les Bucks affronteront le vainqueur du duel entre les Raptors et les Sixers, Toronto menant pour l’heure 3 victoires à 2.