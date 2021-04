Pour la première fois de la saison, Philadelphie s'est incliné de plus de 30 points. Ce samedi, les Sixers ont été facilement battus par Milwaukee. Les Bucks ont profité des absences de Ben Simmons et Joel Embiid pour largement s'imposer (132-94) et ressortir grandis d'une double-confrontation menée de main de maître. Avec deux victoires en deux jours face aux hommes de Doc Rivers, la franchise basée dans le Wisconsin a refait plus de la moitié de son retard sur l'ancien leader de la Conférence Est. Au classement, il n'y a plus que 1,5 victoire entre ces deux équipes. Ce succès des Bucks pourrait se transformer en avantage psychologique à l'approche d'un possible affrontement durant les play-offs.

Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont sweepé Phila lors de la saison régulière avec trois succès en autant de duels. Malgré cette réussite dans les confrontations directes qui permet à Milwaukee de rester dans la course à la première place, Mike Budenholzer préfère se focaliser sur le jeu proposé par son équipe. « On veut jouer un bon basket et être en forme au moment d'aborder les play-offs. On est vraiment concentré sur ça », a affirmé l'entraîneur des Bucks.

Les Bucks ont fait preuve de caractère



Les Bucks n'ont aucune raison de pavoiser après ce succès face à des Sixers largement diminués mais certaines séquences ont été très intéressantes. Ils ont su parfaitement réagir quand Philadelphie est revenu à un point au début du troisième quart-temps. Giannis Antetokounmpo qui a été incroyablement efficace avec 24 points, 14 rebonds et 7 passes décisives en seulement 24 minutes, a alors sonné la révolte pour lancer un 31-7 décisif. Le banc qui a été largement ouvert en fin de match a réussi à prendre la relève avec sept joueurs des Bucks qui ont terminé à plus de dix points. Joel Embiid ou pas, Milwaukee a su jouer son basket pour s'offrir une soirée tranquille dans un match qui était annoncé comme un avant-goût des play-offs.

« Je veux jouer contre les meilleurs, j'aime le challenge que cela représente de jouer contre les meilleurs mais l'important, c'était que l'équipe était prête. Je ne sais pas ce qu'il a mais on était prêt à jouer contre Philadelphie, que Joel soit là ou pas », a expliqué Giannis Antetokounmpo en conférence de presse d'après-match. Même si cette absence de taille réduit les enseignements à tirer de cette rencontre, l'ascendant pris par les Bucks sur Philadelphie pourrait être important sur la durée.