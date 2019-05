Philadelphie a relevé la tête. Passés au travers lors du match 5 à Toronto, les Sixers ont en effet à leur tour donné la leçon aux Raptors dans le match 6, égalisant ainsi à 3-3. Si Toronto a sauvé quelques apparences dans la dernière ligne droite, les 76ers, qui ont mené de 19 points dès le deuxième quart (42-23) et ont compté jusqu’à 24 longueurs d’avance dans le quatrième acte (91-67), n’en ont pas moins gagné 112-101.

Joël Embiid a certes connu une nouvelle soirée difficile, devant se contenter de 17 points à 5 sur 14 aux tirs et 12 rebonds, mais à ses côtés, Jimmy Butler et Ben Simmons ont été resplendissants, le premier compilant 25 points à 9 sur 18, 8 passes, 6 rebonds et le second l’imitant avec 21 point à 9 sur 13, 8 rebonds et 6 passes.

Chez les Raptors, Kawhi Leonard pouvait bien terminer meilleur marqueur de la rencontre avec 29 points à 9 sur 20 aux tirs et 12 rebonds et Pascal Siakam l’épauler avec 21 points à 8 sur 16 aux tirs, il en aurait fallu plus pour compenser les difficultés du secteur intérieur. Dominé au rebond (52 prises à 34), Toronto a également vu Marc Gasol (7 points à 3 sur 8) et Serge Ibaka (9 points à 3 sur 10) peiner offensivement.

Les Canadiens n’en conservent pas moins la main avec un match 7 à disputer à domicile, dimanche.