Joel Embiid a manqué trois semaines de compétition à cause d'une blessure au genou gauche, mais c'est comme s'il n'avait jamais fait un détour par la case infirmerie. Ce mardi à Boston, le pivot de Philadelphie a été dominant comme il l'a si souvent été avant sa blessure (96-106). « Je me suis senti mieux ce soir mais il y a encore du chemin à faire avant de revenir au niveau que j'avais avant d'être blessé », a avoué le Camerounais en conférence de presse. Au TD Garden, le meilleur marqueur de la rencontre a compilé 35 points, 6 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre pour mener les Sixers à la victoire. Avec ce succès, ils reprennent la tête de la Conférence Est malgré la défaite concédée contre Memphis en début de semaine, quand Embiid avait été laissé au repos.

Il n'a pas fait que marquer

Pour rattraper ce temps perdu, il a été agressif d'entrée. L'intérieur avait déjà marqué 12 points à la fin du premier quart-temps. Et c'était loin d'être terminé. Durant le deuxième quart-temps où Philadelphie a pris le large au tableau d'affichage, le pivot a participé au bon mouvement du ballon grâce à sa position dominante en tête de raquette. En servant de point de fixation, il a permis à Seth Curry et Danny Green de réussir des tirs primés. «Il avait du rythme et de la patience. J'ai trouvé que notre jeu de passes pour sortir des prises à deux était fantastique. Joel a fait ce qu'on attendait de lui », a apprécié Doc Rivers qui a aussi souligné la contribution défensive de son franchise player. « Sa capacité à protéger le panier a contraint ses adversaires à des passes compliquées et c'était bon pour nous », a savouré le coach de l'équipe qui a intercepté onze ballons.

Joel Embiid est bien de retour

S'il a été actif dans tous les registres, c'est bien au scoring que Joel Embiid a été le plus en vue sur le parquet des Celtics. Sur la ligne des lancers francs où il a inscrit 15 de ses 20 tentatives, avec des dunks en puissance ou même à 3 points, le joueur de 27 ans a toujours trouvé un moyen de marquer. Ni les prises à deux, ni Tacko Fall et encore moins Robert Williams III qui a été exclu après sa sixième faute au début du quatrième quart-temps n'ont réussi à le stopper. Au TD Garden, Joel Embiid a enregistré son 16eme match de la saison à 30 points ou plus. Cette statistique en dit long sur le rendement offensif qu'il a réussi à atteindre cette année. Depuis le début de la saison, le natif de Yaoundé tourne à 29,8 points par match. Sur les deux rencontres jouées depuis son retour de blessure, le numéro 21 de Philly en est à 29,5. Une preuve de plus que son absence n'a entamé ni son rendement, ni sa motivation à revenir s'inviter dans la course au titre de MVP.