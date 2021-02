Les Charlotte Hornets avaient l’ambition de faire chuter le leader de la Conférence Est. Mais les Philadelphia 76ers avaient de la ressource et poursuivent leur série d’invincibilité. Les coéquipiers de Gordon Hayward (22 points, 9 passes) et LaMelo Ball (22 points, 7 rebonds) ont démarré fort la rencontre avec un 4-0 d’entrée mais ces derniers sont ensuite tombés sur un os appelé Joel Embiid. Le pivot camerounais a fait parler sa précision et sa puissance (34 points, 11 rebonds) pour permettre aux Sixers de prendre la main, infligeant dès le premier quart-temps un 16-0 à des Hornets très tôt renvoyés à leurs chères études. Si l’écart s’est stabilisé autour des dix points en début de deuxième quart-temps, l’accélération des coéquipiers de Tobias Harris (26 points) a permis aux joueurs de Philadelphie d’approcher les 30 points d’avance peu avant la mi-temps.

Mais, au retour des vestiaires, la donne a changé. Plus agressifs et fougueux, les Hornets ont répondu aux Sixers et, au cœur d’un troisième quart-temps qu’ils ont dominé, ont sur revenir à seulement sept points... avant de prendre un nouvel éclat. Pas découragés pour un sou, les joueurs de James Borrego sont repartis de l’avant et fait trembler leur adversaire en revenant à cinq longueurs avec sept secondes encore à jouer. Mais la donne n’a finalement pas changé avec une victoire de sept points des Sixers (111-118), leur quatrième de suite pour conforter leur place de leader à l’Est. Pour les Hornets, c’est un retour à la case départ après trois succès de rang.