Avoir un des meilleurs joueurs de la saison n’assure pas d’un résultat. Les Dallas Mavericks peuvent en témoigner. Malgré une performance à nouveau XXL de Luka Doncic (40 points, 8 rebonds, 11 passes) et un avantage maximal de quinze longueurs obtenu peu avant la mi-temps, les Mavs se sont effondrés face aux Phoenix Suns de Devin Booker (30 points) et Cameron Johnson (19 points, 12 rebonds), qui n’ont pas pu compter sur Kelly Oubre Jr. Revenus petit à petit dans le troisième quart-temps, les joueurs de Monty Williams ont fait la course en tête durant l’intégralité des douze dernières minutes pour aller chercher la une victoire de deux petites longueurs (117-115) qui les maintient à quatre victoires des Memphis Grizzlies alors que Dallas, battu pour la deuxième fois de suite depuis le « restart » de la saison, doit se reprendre au plus vite. Contrairement aux Mavs, les Celtics ont su se reprendre. Dominés par les Bucks pour leurs débuts à Orlando, les joueurs de Boston ont su aller chercher la victoire aux dépens des Portland Trail Blazers. Une victoire qui doit beaucoup à la performance de Jaylen Brown qui, grâce à seize de ses 30 points inscrits dans les douze dernières minutes a su éviter une belle désillusion pour son équipe. En effet, pendant près d’une demi-heure, il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain avec les Celtics qui ont compté jusqu’à 24 points d’avance. Mais les coéquipiers de Damian Lillard (30 points, 16 rebonds) et Jusuf Nurkic (30 points) se sont rebellés après la mi-temps pour pointer en tête en début de quatrième quart-temps mais sans pouvoir arracher la décision. Boston s’impose de quatre points (128-124) après cette belle frayeur et reste sur le podium à l’Est alors que Portland retombe dans ses travers et ne se rapproche pas de la huitième place à l’Ouest.