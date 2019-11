Le public de l’American Airlines Center s’est régalé dans la nuit de vendredi à samedi. S’il a sans aucun douté été déçu par la défaite 119-110 après prolongation de leurs Mavericks, il en a toutefois eu pour son argent. Les deux formations ont offert un spectacle de toute beauté, avec en prime un duel à distance historique entre LeBron James et Luka Doncic.

L’ancien de Cleveland a tout simplement terminé la rencontre en triple-double (39 points, 12 rebonds, 16 passes), a l’instar du jeune Slovène Luka Doncic (31 points, 13 rebonds, 15 passes). Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, deux adversaires ont terminé en triple-double avec au moins 30 points et 15 passes dans le même match. Dès lors, "King James", à l'âge de 34 ans, est devenu le plus vieux basketteur à aligner un 30-10-15. Doncic (20 ans), lui, le plus jeune.

En plus de ces exploits individuels, la rencontre n’a pas manqué de suspense. Menés de dix points à la pause, les Lakers ont démarré le 3e quart tambour battant pour recoller rapidement au score, mais Dallas, avant la fin du 3e quart-temps, a repris neuf points d’avance à dix minutes de la fin. Reste que Los Angeles a ensuite largement dominé le dernier quart (27-18) pour décrocher la prolongation puis un quatrième succès de rang, s'installant ainsi en tête de la Conférence Ouest.