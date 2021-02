Après quatre défaites d'affilée, les Los Angeles Lakers, toujours privés d'Anthony Davis, devaient se reprendre. Et ils l'ont fait face à Portland ! Les champions en titre se sont imposés 102-93, et reviennent ainsi à une victoire des Clippers et trois de Utah. Rien ne fut facile pour les Californiens, qui ont été menés pendant quasiment toute la première mi-temps (+11 pour les Blazers en début de match). Les deux équipes sont ensuite restées à égalité ou presque pendant la moitié du troisième quart, puis les Lakers ont accéléré, passant de 65-65 à la 30eme à 91-78 à la 39eme.

Portland n'a jamais réussi à revenir, malgré un Damian Lillard qui termine à 35 points et 7 passes. LeBron James a encore été capital pour les Lakers, avec 28 points, 11 rebonds, 7 passes, 4 interceptions et 3 contres, mais il a été bien aidé par Dennis Schröder (22pts), dont l'absence avait fait beaucoup de mal mercredi contre Utah, et Montrezl Harrell (17pts, 9rbds). Les Lakers ont désormais rendez-vous avec les Warriors, alors que Portland tentera de stopper sa série de quatre défaites en recevant Charlotte.