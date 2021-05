Dans le play-in qu'il a tant critiqué, le King a étendu son royaume. Pour permettre aux Lakers de participer aux play-offs en prenant la septième place de la Conférence Ouest, LeBron James a su faire la différence dans le choc face à Golden State (103-100). S'il a laissé le statut de meilleur marqueur de l'équipe à Anthony Davis (25 points), le natif d'Akron a terminé le match avec un triple-double (22 points, 11 rebonds, 10 passes décisives) et le tir de la victoire. Avec seulement six points, le numéro 23 de la franchise californienne avait pourtant vécu une première période compliquée. Son équipe, qui comptait 13 unités de retard à la mi-temps, aussi. Mais il en fallait plus pour freiner le champion en titre. « Les Warriors étaient prêts à se battre. On a dû augmenter l'intensité physique pour rivaliser » a expliqué LeBron James en conférence de presse d'après-match. Et le joueur de 36 ans a montré l'exemple. Il est devenu inarrêtable jusqu'à inscrire le 3 points décisif à 58 secondes de la fin de la partie.

« Je voyais trois paniers et j'ai visé celui du milieu »

LeBron James s'est personnellement assuré que la saison des Lakers ne se termine pas avant les play-offs. Il a été impliqué sur six des dix paniers marqués par la franchise basée à Los Angeles dans le quatrième quart-temps. L'ailier a notamment permis à Kyle Kuzma de donner l'avantage aux hommes de Frank Vogel pour la première fois de la partie à onze minutes de la fin du match. C'était dix minutes avant le chef d’œuvre du King. Juste après être resté au sol pendant quelques instants à cause d'une grossière faute de Draymond Green, LeBron James a réussi un tir venu d'ailleurs pour sceller l'issue de la rencontre à l'entame de la dernière minute. Le quadruple MVP a inscrit le dernier panier de la partie alors que le score était de 100-100. Et quel panier...

A deux secondes du buzzer de la fin de la possession, il a transformé une passe compliquée de Kentavious Caldwell-Pope en un tir primé de plus de dix mètres inscrit sur Stephen Curry. Un véritable exploit, d'autant plus que l'Angelino n'était pas remis de son choc avec Draymond Green. « Je voyais trois paniers à cause du doigt que j'ai reçu dans l’œil sur l'action précédente. J'ai visé celui du milieu. Je connais assez mon jeu pour le rentrer » a-t-il expliqué en conférence de presse. C'est tout simplement le panier le plus fou de la courte histoire du play-in mais aussi un des plus importants de sa carrière. Grâce à ce 3-points, les Lakers accèdent aux play-offs et le King retrouve un territoire sur lequel il a plus l'habitude de régner.