LeBron James a donné le ton avant la reprise en parlant de cette fin de saison comme d'un moment important de sa carrière et les Lakers ont entamé cette rencontre avec envie. Surtout face à une équipe de Golden State diminuée par les absences de Stephen Curry et d'Andrew Wiggins. Seul bémol pour les Lakers dans ce bon premier quart-temps (31-23) : la blessure de D’Angelo Russell, qui s'est tordu la cheville droite sur le pied de Donte DiVincenzo, et ne reviendra pas de la rencontre.

Il y a du mieux chez les Warriors en deuxième quart-temps, avec un Jordan Poole actif, auteur de 13 points. En face, LeBron James (13 points à 5/20 au shoot) n'est pas dans un grand soir et c'est Anthony Davis, pas en grande forme non plus (12 points, 12 rebonds), qui assure pour permettre à Los Angeles d'avoir toujours, mais de peu, les commandes à la pause (59-56).

Après la mi-temps, c'est Malik Beasley, avec huit points en troisième quart-temps, et Austin Reeves, treize unités, qui enfoncent les champions en titre. Les Lakers ont passé un 26-6 en seconde période et cela va faire très mal aux troupes de Steve Kerr qui, sans réaction, s'inclinent logiquement 124-111. Deuxième défaite de suite pour Golden State. C'est une victoire précieuse pour James et compagnie car avec les défaites du Thunder et des Blazers dans le même temps, les Lakers se rapprochent ainsi du « play-in ».