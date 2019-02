La coupure du All-Star week-end a visiblement fait du bien aux Lakers. Alors qu’ils restaient sur deux défaites avant les festivités à Charlotte, les Angelinos sont repartis du bon pied, la nuit dernière au Staples Center, en signant une victoire référence face aux Rockets (111-106). Un succès qui leur permet d’être à l’équilibre et de revenir sur les Sacramento Kings, neuvièmes de la conférence Ouest et battus sur le parquet des Golden State Warriors (123-125).

S’il a évidemment été beaucoup sollicité lors du match des étoiles, LeBron James a tout de même profité de ces quelques jours pour recharger les batteries et déjà activer son mode "Playoffs". Ce n’est habituellement qu’une fois la post-saison arrivée que le "King" hausse son niveau de jeu, mais la situation actuelle de Los Angeles l’a contraint à accélérer sa mue. Résultat: 29 points, 11 rebonds, 6 passes et, surtout, un résultat qui relance la franchise californienne.

Le 32ème pour Harden

Menés de 19 points dans le troisième quart-temps, les Lakers sont parvenus à stopper l’infernal duo texan James Harden-Chris Paul et à inverser la tendance. "LBJ" n’a pas été le seul à livrer bataille. Brandon Ingram (27 points, 13 rebonds) et Kyle Kuzma (18 points, 6 rebonds, 5 passes) y ont aussi contribué, laissant entrevoir quelques motifs d’espoir à tous les fans de L.A. pour cette ultime ligne droite de la saison régulière, qui s’annonce une fois de plus serrée à l’Ouest.

Auteur de son 32e match consécutif à 30 points ou plus (deuxième série la plus longue de l’histoire derrière celle de Wilt Chamberlain, qui détient le record avec 65 rencontres), James Harden a aussi manqué de réussite à longue distance (2/10) et perdu trop de ballons (8). Chris Paul a, quant à lui, frôlé le triple-double (23 points, 10 rebonds, 9 passes), mais cela n’a pas suffi pour cette équipe de Houston, désormais à la merci du Utah Jazz et des San Antonio Spurs.