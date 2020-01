Après les quatre revers consécutifs enregistrés en décembre, les choses vont décidément bien mieux pour les Lakers. La franchise de Los Angeles a enregistré son septième succès d’affilée sur le parquet des Dallas Mavericks (129-114) où elle a fait la loi sans trembler. Elle a seulement « concédé » le troisième quart-temps (20-28) mais au final, rien de méchant pour venir cueillir une 31eme victoire cette saison (7 défaites), ce qui en fait la deuxième équipe de la NBA avec 81,57% de succès derrière les Bucks de Milwaukee (85%, 34 victoires - 6 revers).



Comme souvent, les Lakers ont été portés par LeBron James. Qui plus est en l’absence d’Anthony Davis, blessé sur une chute face aux Knicks. En 32 minutes, le King a fait encore très fort. L'ancien Cavalier, qui a fêté ses 35 ans le 30 décembre, a aligné 35 points, soit sa deuxième meilleure performance de la saison après les 39 unités passées le 1er novembre contre... Dallas, déjà ! James ne s’est pas arrêté là évidemment.

The King keeps making history 👑



LeBron moves into 4th place, passing MJ for most FGs made all-time! 🙌 pic.twitter.com/65qOpRBKaK

— NBA TV (@NBATV) 11 janvier 2020





Le roi de Los Angeles a agrémenté sa feuille de stats de 16 rebonds, son meilleur total depuis le coup d’envoi de l’exercice 2019-2020. Il a également délivré 7 passes décisives. Mais au final, on retient qu’il a rentré 14 tirs sur 25 tentés et qu’il vient d’entrer encore un peu plus dans l’histoire de la NBA. LeBron James vient en effet de dépasser Michael Jordan au nombre de paniers réussis avec 12 193, soit un de plus que l’ancienne gloire des Chicago Bulls, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.



L’ailier de LA est désormais quatrième du classement et seulement devancé par Kareem Abdul-Jabbar (15 837), Karl Malone (13 528) et Wilt Chamberlain (12 681). « King James » avait déjà dépassé Jordan en mars dernier en devenant le quatrième marqueur de l’histoire de la NBA en saison régulière. Mais il n’a que trois titres au compteur, contre six à « Air Jordan ». S’il continue, LeBron James ne sera sans doute pas loin d’accrocher un quatrième sacre dans quelques semaines...