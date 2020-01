Avant de débarquer à Houston cet été, Russell Westbrook n’avait connu qu’une seule et unique franchise dans sa carrière, débutée en 2008 : le Thunder. Autant dire que son retour à Oklahoma City, jeudi soir, n’était pas vraiment un match comme les autres pour le MVP de la saison 2017. Qui a pu se rendre compte que sa cote d’amour était toujours au plus haut à la Chesapeake Energy Arena, où il a été acclamé du début à la fin.



Et s’il a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 34 points (à 14/26 au tir), assortis de 5 passes, il n’a pu empêcher la défaite de sa nouvelle équipe, surclassée par son ancienne (113-92). Notamment car James Harden, lui aussi ancien de la maison, est complètement passé à travers. Le meilleur marqueur de la NBA (38,5 points de moyenne) a réalisé son pire match depuis le début de saison, avec seulement 17 points (à 5/17).

Russ returns to OKC. Here's our tribute video he watched in the arena tonight. pic.twitter.com/tNsf3J8nGe

— OKC THUNDER (@okcthunder) January 10, 2020





Hormis ce duo, seul le rookie Chris Clemons (14 points) a d’ailleurs dépassé les 10 unités. Lancés dès le premier quart-temps (37-21), les joueurs d’OKC ont eux pu compter sur Danilo Gallinari (23 points et 11 rebonds), Shai Gilgeous-Alexander (20 points) et Chris Paul (18 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions), surmotivé par cette ambiance "incroyable. C’était notre premier match retransmis sur la télévision nationale. Le public est toujours formidable mais avec le retour de Russ, on savait que l’énergie allait être différente."



L’ancien meneur de Houston, qui a lui aussi débuté sa carrière à Oklahoma City, lorsque les Hornets ont dû quitter la Nouvelle-Orléans pendant deux saisons (2005-2007) après l’ouragan Katrina, a ensuite admis avoir été emballé par les introductions des joueurs, et notamment une vidéo hommage à Westbrook, touché par l’attention. "Je n’ai pas les mots, a-t-il réagi. Je suis resté ici si longtemps, j’ai tellement de bons souvenirs avec des gens géniaux. Ce sont les meilleurs fans du monde." Des fans qu’il ne retrouvera pas avant la saison prochaine, à moins que les deux équipes ne se retrouvent en play-offs.