Soirée une nouvelle fois difficile pour le Magic. En déplacement à Oklahoma City, Orlando s’est en effet incliné 102-94, concédant là sa cinquième défaite en sept matches.

Une nouvelle défaite qui s’explique en grande partie par la maladresse de ses leaders. Car si Nikola Vucevic a compilé 10 points et 11 rebonds, c’est au prix d’un vilain 4 sur 15 aux tirs. Et c’est encore plus catastrophique pour Evan Fournier, auteur d’un 0 sur 7 en 33 minutes pour 4 points et 5 rebonds.

Côté Thunder, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a été le plus en vue avec 24 points à 9 sur 14 aux tirs, Chris Paul suivant avec 20 points à 6 sur 15 et Steven Adams compilant 11 points et 11 rebonds.