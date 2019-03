Mené de 13 points à sept minutes de la fin, le Thunder n’en est pas moins parvenu à avoir le dernier mot face aux Grizzlies, l’emportant 99-95 malgré l’absence de Paul George.

Une victoire renversante qui doit beaucoup à Russell Westbrook, auteur de 12 de ses 22 points au cours du dernier quart. A ses côtés, Steven Adams a également pesé de tout son poids avec 13 points et 22 rebonds et Dennis Schroder, malgré un très gros déchet (6 sur 22 aux tirs), y est aussi allé de son double-double avec 17 points et 12 rebonds.

En face, Avery Bradley pouvait bien terminer meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points à 11 sur 19 et Jonas Valanciunas compiler 16 points et 13 rebonds, leurs efforts n’ont pas suffi. Et ce d’autant plus que Joakim Noah a cette fois dû se contenter de points à 1 sur 5 aux tirs.