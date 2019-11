Limité à seulement 11 points à la mi-temps, et alors que son équipe était menée au score (56-50), Giannis Antetokounmpo a passé la vitesse supérieure pour permettre à Milwaukee de s'imposer à Oklahoma City (119-121) dimanche soir.

Le MVP de la saison passée a ainsi inscrit 24 points en seconde période, à 9/10 au tir, pour terminer avec 35 points au compteur, en plus de ses 16 rebonds. C'était trop pour le Thunder, qui a pourtant pu compter sur les 25 points de Dennis Schröder en sortie de banc.

The Greek Freak was dominant in the W:



35 PTS | 16 REB | 3 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/f2lQOXwBoD