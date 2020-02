Les Kings ont longtemps cru avoir leur destin en main mais, face à un Thunder en très grande forme et devant son public, ça n’a pas été suffisant. Si l’essentiel de la première mi-temps a été équilibré, les coéquipiers de Harrison Barnes (21 points) ont su bien finir pour compter onze points d’avance au retour aux vestiaires. Un avantage qu’ils ont conforté en début de troisième quart-temps et poussé jusqu’à 19 longueurs avant... de s’effondrer. Les Kings ont, en effet, encaissé un 15-0 en un peu plus de cinq minutes qui a totalement remis les coéquipiers de Danilo Gallinari (24 points) dans le match. Ces derniers ont fait la différence dans les dernières minutes du match pour s’imposer de quatre longueurs (112-108), leur cinquième succès de suite qui leur permet d’asseoir leur cinquième place à l’Ouest.