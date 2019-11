Soirée faste pour les Nuggets. En visite à Memphis, Denver a en effet corrigé son hôte 131-114, s’appuyant sur un deuxième quart à sens unique au cours duquel les hommes de Michael Malone ont signé un terrible 44-17.

Et si les Nuggets, qui ont terminé à plus de 55% de réussite aux tirs, ont été ainsi à la fête, c’est en grande partie grâce à Jamal Murray, auteur du carton de la soirée avec 39 points à 14 sur 24 aux tirs, dont 7 sur 12 aux tirs. Dans son sillage, si Paul Millsap et Juan Hernangomez suivaient avec 23 points à 8 sur 11 pour l’un et 15 points à 5 sur 6 pour l’autre, Nikola Jokic pouvait se contenter de 9 points et 8 passes.

Car côté Grizzlies, tandis que Jaren Jackson signait 22 points à 6 sur 12 et Brandon Clarke inscrivait 19 points à 8 sur 8, Ja Morant était plus discret avec 13 points à 4 sur 9.