Guère à son avantage depuis le début de saison, le Magic a signé un succès pour le moins convaincant face aux Sixers, l’emportant 112-97 après avoir renversé ses visiteurs dans une dernière ligne droite à sens unique (32-15).

Et si la victoire floridienne a été collective avec pas moins de sept joueurs à plus de 10 points, Nikola Vucevic a été particulièrement à son aise avec 25 points à 11 sur 18 aux tirs et 12 rebonds. Dans son sillage, à noter également les 18 points, 13 rebonds et 7 passes d’Aaron Gordon et les 13 points à 5 sur 10 d’Evan Fournier.

En l’absence de Joel Embiid, Josh Richardson et Ben Simmons ont bien rendu 19 points pour l’un et 18 points à 9 sur 12 et 8 rebonds pour l’autre, mais leurs efforts n’ont pas suffi.