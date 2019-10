Premier match de la saison pour Orlando et première victoire. Opposé aux Cavaliers, le Magic a en effet lancé sa saison par un succès 94-85.

Et si Nikola Vucevic a été le premier artisan de cette victoire grâce à ses 21 points à 8 sur 16 aux tirs et 9 rebonds, Evan Fournier n’a pas été en reste avec 16 points à 7 sur 13 aux tirs, 4 passes et 3 rebonds.

Côté Cavs, c’est Tristan Thompson qui a été le plus en vue mais ses 16 points à 8 sur 11 aux tirs et 11 rebonds n’ont pas suffi. Et ce malgré les 11 points et 18 rebonds de Kevin Love.