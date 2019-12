Après trois défaites de suite, le Jazz a su profiter de la visite d’une des équipes mal en point de la ligue pour repartir de l’avant. Et pour cela, la franchise basée à Salt Lake City a pu compter sur un grand Rudy Gobert. Auteur d’un double-double (19 points, 11 rebonds), le pivot international français a été un maillon fort du Jazz avec Donovan Mitchell (22 points), Bojan Bogdanovic et Jeff Green (19 points chacun) ainsi que Joe Ingles (12 points, 10 passes). Et il fallait bien un tel collectif pour répondre au défi proposé en début de match par les Grizzlies, qui ont parfaitement entamé le match pour mener à l’issue du premier quart-temps... mais ça n’a pas duré plus longtemps. Les coéquipiers de Jaren Jackson Jr (26 points) ont ensuite sombré corps et biens dans cette rencontre, avec un deuxième quart-temps catastrophique perdu de 19 longueurs. Face à une équipe d’Utah parfaitement en place, ce retard s’est avéré impossible à rattraper et Memphis s’incline de quatorze points (126-112), sa troisième défaite de suite.