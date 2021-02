Le choc de la soirée opposait Utah à Philadelphie sur le parquet du Jazz. Rudy Gobert (11 points, 9 rebonds) et ses coéquipiers ont pris le dessus sur les Sixers (134-123). En dictant sa loi au premier à l'Est, battu là pour la troisième fois de suite, le leader de la Conférence Ouest a ainsi confirmé un peu plus encore son statut de nouveau patron de la Ligue, et poursuivi son impressionnante série, avec une huitième victoire consécutive. La 19eme sur ses 20 derniers matchs pour le Jazz, qui a pu s'appuyer lundi sur un immense Jordan Clarkson, auteur de 40 points en 29 minutes de jeu et tout particulièrement impressionnant sur les shoots de loin (8 sur 13 dans cet exercice) face à des Sixers privés de Joel Embiid, touché au dos, mais emmenés par un Ben Simmons des grands soirs (42 points, 12 passes, 9 rebonds) et épaulé par un Tobias Harris monstrueux lui aussi (36 points, 10 rebonds). Cela n'a pas suffi pour autant pour freiner cette équipe d'Utah inarrêtable, à l'image d'un Gobert décisif dans les dernières minutes en contrant Dwight Howard alors que la décision était loin d'être faite.