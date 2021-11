Ils étaient plusieurs Français sur les parquets, dans le nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA. Mais très peu ont véritablement brillé, d'un point de vue statistiques. Hormis le pivot international français Rudy Gobert, aujourd'hui âgé de 29 ans et pensionnaire de la franchise du Jazz de l'Utah depuis l'année 2013. Sa franchise a d'ailleurs enchaîné avec une deuxième victoire consécutive, toujours à domicile, mais cette fois contre les Raptors de Toronto (119-103). En ce qui le concerne, le natif de Saint-Quentin a terminé une nouvelle rencontre en double-double et avec, plus précisément, des statistiques personnelles de 14 points, 11 rebonds ainsi qu'1 passe décisive. Ce qui a fait de lui le quatrième meilleur marqueur de sa franchise, en ce qui concerne ce match plus précisément.