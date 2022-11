Le gros match de la soirée se déroulait entre Portland et Utah. C'est le Jazz qui est venu s'imposer dans l'Oregon grâce à un excellent Jordan Clarkson dans les dernières minutes. Sale soirée pour les Blazers car non seulement ils s'inclinent, mais avec cette défaite, ils laissent aussi leur place au sommet de la conférence Ouest au Jazz. Sans oublier, en plus, que Damian Lillard est sorti sur blessure.