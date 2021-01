Le deuxième de la Conférence Ouest, c'est Utah, qui a signé une septième victoire d'affilée contre New Orleans (129-118), douzième. Le Jazz qui avait déjà battu les Pelicans 118-102 il y a deux jours, a remis ça. Ce sont pourtant les joueurs de la Louisiane qui ont dominé jusqu'au début de la deuxième mi-temps, leur avance grimpant jusqu'à +16. Mais le Jazz, emmené par un Donovan Mitchell à 36 points (11 sur 19 aux tirs dont 6/8 à 3pts), 7 rebonds et 5 passes, et un Rudy Gobert en double-double (12pts, 11rbds), a réussi à revenir et passer devant assez facilement, prenant les commandes au milieu du troisième quart pour ne plus les lâcher. Les Pelicans de Zion Williamson (27pts) et Brandon Ingram (23pts) sont revenus à -6 au début du dernier quart, mais le Jazz leur a rapidement ôté tout espoir. Les joueurs de Salt Lake City tenteront "le grand huit" samedi contre Golden State.