Giannis Antetokounmpo a offert une huitième victoire de rang à Milwaukee. Une série qui permet aux Bucks d'être leader de la conférence Est. Mais la franchise du Wisconsin n'est pas passée loin de tomber ce lundi soir contre Utah (122-118). Dans une rencontre jouée sur un faux-rythme, c'est le Jazz qui en a longtemps profité. L'équipe d'un Rudy Gobert absent à cause d'une blessure a pu compter sur six joueurs à plus de dix points pour mener pendant une grande partie du match. L'écart tournait même autour des douze unités pendant le deuxième quart-temps grâce à la paire Bojan Bogdanovic (24 points) - Donovan Mitchell (20 points). Mais en seconde période, Giannis Antetokounmpo s'est fâché et a remis les pendules à l'heure. Le Greek Freak s'est démultiplié pour terminer avec 50 points dont 32 après la mi-temps. Il y a ajouté 14 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions sans perdre le moindre ballon. Une performance XXL et propre qui prouve sa domination sur la Ligue.