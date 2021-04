Si ce n'est pas la java qui s'en va, c'est au moins le Magic. Le score de la nuit a répondu aux attentes entre la meilleure équipe de NBA et l'une des pires, mais on ne s'y attendait pas forcément dans une telle proportion... La franchise de l'Utah a réussi à passer 137 points à Orlando avec Donovan Mitchell à seulement 22 unités en meilleur marqueur, preuve d'un total exceptionnellement réparti entre les joueurs - aucun n'a joué plus de la moitié du match et chacun a inscrit au moins cinq points. Et surtout d'une réussite insolente à trois points : 18 paniers à longue distance sur la seule première période, tout simplement le nouveau record de l'histoire de la Ligue sur une moitié de match, pour cette 22eme victoire de suite à domicile (record de la franchise encore amélioré) et la neuvième de rang tout court.



Donovan Mitchell s'est essentiellement concentré sur ces tirs primés, avec un 6/7 lors du premier acte qui se concluait déjà par un avantage fleuve de 38 points en faveur du Jazz (78-40). "Avec un gars comme Rudy Gobert près du panier, les autres peuvent aider et il fallait juste les trouver et prendre ces tirs", résume le meneur All-Star (pour ESPN). Le géant français, auteur de onze points et six rebonds, confirme ainsi - et aussi - son statut d'arme de dissuasion massive.



Quand Bogdan Bogdanovic a rentré un autre tir à trois points dans le troisième quart, l'écart maximal est monté à +46 (92-46). Au final, le Jazz termine à 26/54 derrière la ligne. C'est la quatorzième fois de la saison que l'équipe dépasse les 20 paniers lointains, soit la deuxième meilleure performance de l'histoire en NBA. C'est aussi son quatrième match à plus de 25 tirs primés cette saison, seul Houston a également réussi ça il y a deux ans. Enfin, c'est la 39eme fois d'affilée que la franchise de l'Utah termine un match à 100 points ou plus, battant ainsi son record de la saison 1983-1984.