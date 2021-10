Ils étaient revanchards. Près de cinq mois après avoir été balayés par les Bucks au premier tour des play-offs, les joueurs du Heat ont pris une éclatante revanche jeudi soir, lançant leur saison en humiliant littéralement les champions en titre (137-95). "On a eu honte de se faire sortir comme ça la saison dernière. Donc ça fait du bien de rebondir comme ça et de prendre sa revanche, appréciait ensuite Tyler Herro, meilleur marqueur du match avec 27 points en sortie de banc, à 4/8 derrière l’arc. 137 points, ça fait beaucoup. Mais j’espère qu’on reverra ça souvent cette saison."

Just a few Opening Night records...



51 field goals made

15 3-pointers made

29 assists

+42



— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 137 points51 field goals made15 3-pointers made29 assists+42 #WINNING margin— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 22, 2021





Cela fait effectivement beaucoup, et permet de battre deux records de la franchise : celui du nombre de points marqués lors du premier match de la saison mais aussi celui de l’écart de points avec l’adversaire dans cette rencontre inaugurale. Outre Herro, qu’on attendait plus haut la saison dernière et qui a montré qu’il avait bien travaillé cet été, P.J. Tucker s’est lui rappelé au bon souvenir de ses ex-coéquipiers. Non conservé par les Bucks, il a compilé 8 points et 6 rebonds, lui qui avait été aligné dans le cinq de départ par Erik Spoelstra aux côtés de Jimmy Butler (21 points, 6 passes et 4 rebonds) et Bam Adebayo (20 points et 13 rebonds).

Final score - HEAT 137, Bucks 95



🔥 Herro: 27pts (4 3PT FG), 6rebs & 5asts

🔥 Butler: 21pts & 6asts

🔥 Adebayo: 20pts (9-13 FG) & 13rebs

🔥 Dedmon: 13pts (5-6 FG) & 9rebs pic.twitter.com/33FEwOLih2

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 22, 2021





Echangé avec Goran Dragic à l’intersaison, Kyle Lowry a connu une première timide, compilant 5 points et 6 passes décisives en 24 minutes avant d’abandonner ses partenaires en raison d’une légère blessure à la cheville gauche. Vainqueurs du choc face aux Nets en ouverture de la saison, Giannis Antetokounmpo (15 points et 10 rebonds) et ses partenaires sont rapidement apparus dépassés, encaissant un 19-0 dont ils ne parviendront jamais à se remettre lors d’une rencontre où ils ont été largement dominés au rebond (58-38). Et même Udonis Haslem (41 ans), dans sa 21e saison avec le Heat, a failli participer à la fête. Une chose est sûre : il faudra se méfier de la franchise floridienne cette saison.