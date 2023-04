Même pour un match sans enjeu direct pour eux, les Sixers alignaient Joel Embiid (21 points) et James Harden (14 unités) contre Miami. Signe qu'ils allaient jouer cette rencontre à fond ? Pas vraiment. Le Heat prend rapidement les commandes, et encore davantage quand Kevin Love enchaîne deux paniers à 3-pts. La défense de Philadelphie a déjà pris l'eau en premier quart-temps (31-41).

Et ça continue en deuxième quart-temps, avec un panier primé de Kyle Lowry qui offre quinze points d'avance à Miami. Aucune réaction de la part des troupes de Doc Rivers, qui accusent plus de vingt points de retard à la mi-temps (46-67). Le troisième quart-temps ne permet pas de changer la dynamique et on se dirige vers une victoire facile de Jimmy Butler (24 points) et ses coéquipiers (78-96).

Ce sera confirmé avec un dernier quart-temps sans intérêt. Succès logique et mérité des hommes d'Erik Spoelstra, 101-129. Philadelphie n'avait rien à jouer et ça s'est vu quand Miami a encore l'espoir de décrocher la sixième place (propriété de Brooklyn actuellement), donc de participer au premier tour des playoffs directement, et d'éviter le « play-in ». Pour ça, il faudra gagner les deux derniers matches et espérer dans le même temps deux revers des Nets. Si ce scénario parfait se produit, alors Miami retrouvera Philadelphie au premier tour !