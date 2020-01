Brooklyn gagne à nouveau ! Battus lors de leurs sept derniers matchs et tombés à la huitième place de la Conférence Est, les Nets, toujours privés de Kyrie Irving, ont renoué avec la victoire ce vendredi, et pas contre n’importe qui ! Ils ont en effet battu Miami, deuxième, sur le score de 117-113, après avoir été menés durant la majeure partie du match, mais jamais de plus de douze points. Si Brooklyn avait pris les commandes au début du match, le Heat, emmené par un excellent Jimmy Butler (33pts, 9rbds), a mené jusqu’à 89 secondes de la fin (111-109). Mais Caris LeVert, à trois points, a permis à Brooklyn de passer devant, puis Taurean Prince et Joe Harris ont scellé la victoire des Nets dans la dernière minute. C’est pourtant Spencer Dinwiddie qui a été le leader de Brooklyn ce vendredi, avec 26 points, 4 rebonds et 14 passes au compteur. A confirmer dimanche contre Atlanta !